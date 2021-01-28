Назначен новый начальник Южной оперативной таможни

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Заместителем начальника Южного таможенного управления – начальником Южной оперативной таможни назначен генерал-майор таможенной службы Анатолий Александрович Балтыков.

Анатолий Александрович Балтыков родился в городе Пенза в 1967 г.

Средне-профессиональное образование получил в Пермском высшем военном командно-инженерном Краснознаменном училище ракетных войск имени маршала Советского Союза Чуйкова В.И. по специальности инженер-механик с высшим военно-специальным образованием, окончил в 1989 г. Высшее образование получил в Саратовском юридическом институте МВД России по специальности юриспруденция, который окончил с отличием в 2002 г.

Службу в таможенных органах начал в 1993 году в Пензенской таможне. Прошел путь до заместителя начальника Пензенской таможни по правоохранительной деятельности. С 2010 по 2014 год – первый заместитель начальника Приволжской оперативной таможни. С 2014 – заместитель начальника Приволжского таможенного управления – начальник Приволжской оперативной таможни. В 2017 году Балтыкову А.А. присвоено звание генерал-майор таможенной службы.

Награжден почетными грамотами ГТК и ФТС России, благодарностью руководителя ФТС России, медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, медалью «Дмитрий Бибиков».

Александра Волуйская, пресс-секретарь Южной оперативной таможни