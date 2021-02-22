/В России/

Политолог Андрей Ставицкий – для Центра «Юг» – о том, почему глава Крыма Сергей Аксёнов за семь лет принимает заявление об увольнении уже от четвертого мэра Симферополя.

«Чехарда мэров в Крыму серьёзно ослабляет позиции главы республики Сергея Аксёнова. В Крыму любой мэр – несамостоятельная фигура. Они могут проводить какую-то свою политику только в тех рамках, что установил губернатор. Аксёновым определяется всё вплоть до бюджета. Именно он должен найти инициативного, исполнительного и лояльного администратора, который и в грязь лицом не ударит, и метаться не будет. Пока у него не получается найти такого человека, слишком много разных критериев. Вопрос не решится, даже если мэра вышлют из Москвы. Здесь нужно знать местную специфику. Если Аксёнов собирается остаться надолго, ему придется, как в известном фильме, «воспитать Бабу Ягу в своем коллективе».

Усложняют задачу крымские «политические особенности», наложенные на общефедеральный кризис управленцев. С одной стороны, мы уже семь лет прожили в РФ и волей-неволей приспосабливались под российские стандарты и шаблоны, но те политики, что сейчас рулят в Крыму, как администраторы сложились на территории Украины. Дело тут не в идеологии, а в том, что в России более жёсткая политическая система, на Украине – более гибкая, требующая некой «вертлявости». Не нужно забывать, что до этого Крым 24 года приспосабливался под режим Украины.

Говоря о том, что нынешние крымские управленцы сложились как политики таким вот причудливым образом, я их при этом не обвиняю. Это не хорошо и не плохо – это данность. В этом смысле меня удивляет, насколько оказался живуч тандем Аксёнов – Константинов. Будут приходить новые политики – будут воспринимать новые правила игры. Но дадут ли на это время Крыму? Сегодня Крым не имеет стратегии, его начальники руководствуются сиюминутными задачами. Они не могут и не умеют выстраивать какую-то стратегию в плане развития, но они должны её создавать. И это общая беда».

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Источник: https://eacs.center/discuss/eksperty-v-krymu-lyuboj-mer-nesamostoyatelnaya-figura