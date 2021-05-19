Каждый шестой региональный банк РФ «прописан» на Юге
Деловой журнал «Инвест-Форсайт» подготовил рэнкинг российских региональных банков. В него включены кредитные организации, зарегистрированные за пределами Москвы и Петербурга. В список вошли 150 банков (на три меньше, чем месяц назад).
Юг представлен 24 банками, т.е. каждым шестым. Эти банки находятся в 11 регионах ЮФО и СКФО (Севастополь, Калмыкия, Чечня и Ингушетия в рейтинг не попали).
В топ-20 вошли три «южных» банка – из Симферополя (2 место в РФ), Ростова-на-Дону (6 место) и Краснодара (16 место). Причём эти три кредитные организации выглядят гигантами на фоне остальных: объём активов ростовского и краснодарского банков в 12 раз больше, чем у расположенного в списке на четвёртом месте банка. Объём активов симферопольского банка почти в три раза больше, чем у двух других лидеров списка.
В Ставропольском крае – самая «распределённая» банковская система: в региональной столице находится только один банк, остальные – в других населённых пунктах края. В Ростовской области только два банка из семи находятся не в региональном центре. Краснодарский край максимально централизован (все банки – в краевой столице).
Как правило, региональные банки базируются в центрах субъектов Федерации. Исключение – Дагестан, где единственный банк находится в Избербаше.
регион / количество региональных банков
Ростовская область / 7
Краснодарский край / 4
Ставропольский край / 4
Астраханская область / 2
Крым / 1
Волгоградская область / 1
Адыгея / 1
Кабардино-Балкария / 1
Дагестан / 1
Северная Осетия / 1
Карачаево-Черкесия / 1
Источник: #ЦентрЮг_аналитика