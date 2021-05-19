Каждый шестой региональный банк РФ «прописан» на Юге

/В России/

Деловой журнал «Инвест-Форсайт» подготовил рэнкинг российских региональных банков. В него включены кредитные организации, зарегистрированные за пределами Москвы и Петербурга. В список вошли 150 банков (на три меньше, чем месяц назад).

Юг представлен 24 банками, т.е. каждым шестым. Эти банки находятся в 11 регионах ЮФО и СКФО (Севастополь, Калмыкия, Чечня и Ингушетия в рейтинг не попали).

В топ-20 вошли три «южных» банка – из Симферополя (2 место в РФ), Ростова-на-Дону (6 место) и Краснодара (16 место). Причём эти три кредитные организации выглядят гигантами на фоне остальных: объём активов ростовского и краснодарского банков в 12 раз больше, чем у расположенного в списке на четвёртом месте банка. Объём активов симферопольского банка почти в три раза больше, чем у двух других лидеров списка.

В Ставропольском крае – самая «распределённая» банковская система: в региональной столице находится только один банк, остальные – в других населённых пунктах края. В Ростовской области только два банка из семи находятся не в региональном центре. Краснодарский край максимально централизован (все банки – в краевой столице).

Как правило, региональные банки базируются в центрах субъектов Федерации. Исключение – Дагестан, где единственный банк находится в Избербаше.

регион / количество региональных банков

Ростовская область / 7

Краснодарский край / 4

Ставропольский край / 4

Астраханская область / 2

Крым / 1

Волгоградская область / 1

Адыгея / 1

Кабардино-Балкария / 1

Дагестан / 1

Северная Осетия / 1

Карачаево-Черкесия / 1

Источник: #ЦентрЮг_аналитика