Сардана Авксентьева: В России муниципалитеты ходят с протянутой рукой.

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Народный мэр Якутска и кандидат в депутаты Госдумы от "Новых людей" в ходе визита в Новосибирск рассказала, как нужно решать проблемы на местах. По итогам инвентаризации полномочий муниципалитетов насчитали 750 штук только по ФЗ-131 и еще 245 в остальных законах.

Ни один муниципалитет не обеспечен бюджетом, чтобы нормально финансировать исполнение этих почти 1000 полномочий. При этом в том же Томске с одного рубля налогов остается 8 копеек. И такая ситуация в стране повсеместна.

Сегодня все регионы платят больше, чем получают. Авксентьева считает, что эту ситуацию нужно менять: в регионах должна оставаться хотя бы половина собранного.

«Все муниципалитеты ходят с протянутой рукой. Ни один муниципалитет качественно не исполнит тысячу полномочий на свой бюджет. Отсюда в действиях каждого руководителя муниципалитета можно разглядеть и превышение полномочий, и бездействие», - заявила Сардана.

Источник: @Наивный лис