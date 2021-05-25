Новороссийск стал одним из региональных ИТ-хабов конкурса «Цифровой прорыв»

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Завершился второй хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций(РАЭК).

Новороссийск стал одной из региональных площадок конкурса. На территории «Молодёжного центра» на протяжении 48 часов участники решали предложенные кейсы.

На хакатоне «Умные города. Промышленность. ТЭК» были представлены 8 кейсов, в том числе, 2 кейса от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 1 кейс от регионального органа исполнительной власти (РОИВ), 1 кейс от органа местного самоуправления и 4 кейса от крупных корпораций.

На протяжении 48 часов 160 команд занимались решением кейсов Energomach, направленных на разработку ИТ-решений для энергетической и промышленной сферы в стране, а также для «умных городов». Цифровая трансформация, анализ данных, ETL, предиктивная аналитика, искусственный интеллект, геймификация — этим и другим задачам посвящены кейсы хакатона. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их более 145 специалистов (эксперты, наставники, трекеры), в числе которых представители ВТБ, Сколково, Huawei, МТС Digital, X5 Retail Group, Outside Digital, СберБанк, Деньги сразу, Мегафон ТВ.

На хакатоне был представлен отдельный кейс от Администрации муниципального образования город Новороссийск. С 2019 года Новороссийск реализует муниципальный проект «Умный город», направленный на цифровизацию городского хозяйства. Решение кейса направлено на разработку информационной системы «Единая карта жителя и гостя города». Участники хакатона представили решение в формате уникального электронного пропуска, с помощью которого можно будет осуществлять оплату проезда в транспорте, похода в музей, театр или на экскурсию, прохода в школу и бронирования кафе и ресторанов.

Победители хакатона уже размещены на официальном сайте конкурса: https://leadersofdigital.ru/.

Теперь победителей ждёт финал, где они смогут лично представить свои разработки и принять участие в переговорах с кейсодержателями о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны.

«Хакатон — это не только про технологии, это, прежде всего, про личные истории участников. Так, одна из команд (IT Navigator) уже в третий раз принимает участие в хакатонах «Цифрового прорыва», причём в одном и том же составе. Для нас важно, что многие команды приходят сюда не случайно, а систематически тренируются и повышают свои компетенции в разных кейсах и тематиках. Также в этот раз в хакатоне участвуют 9 команд из Военного инновационного технополиса «ЭРА» — спасибо, что вы способствуете внедрению прорывных технологий не только в оборонной сфере, но и в промышленности, ТЭК, а также в области развития «умных городов». 12 офлайн-коворкингов хакатона были развернуты в 10 регионах: Санкт-Петербург (2 точки), Ижевск, Волгоград, Тула, Нижний Новгород, Новороссийск, Новочеркасск, Саратов, Курск, Дубна и здесь — на площадке Российского интернет форума, в подмосковном пансионате «Лесные дали». Передаю привет всем офлайн-площадкам и призываю всех участников приезжать работать в коворкинги. Вчера я сам приехал в коворкинг, развёрнутый в подмосковном пансионате «Лесные Дали», и лично познакомился с некоторыми командами, атмосфера общения и мозгового штурма просто непередаваемая!» — сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Хакатон ENERGOMACH — это 4 567 заявок на участие, 160 команд (70% которых дошли до финала), 155 спикеров трансляции, 12 офлайн-коворкингов по всей стране, 8 кейсов, и 48 часов, в течение которых участники прилагали невероятные усилия, экспериментировали, импровизировали, практически не спали и представили свои решения. Всего на этом хакатоне были представлены 114 решений.

Умные города, промышленность, энергетика — это сферы, которые чрезвычайно нуждаются в прорывных IT-решениях. Тем не менее, сложно отрицать, что это достаточно консервативные отрасли, их цифровизация происходит медленными темпами. Но Россия не может упустить возможность совершить этот рывок. Именно поэтому так важно содействовать этому процессу со всех сторон: со стороны компаний, государства, некоммерческих организаций. Спасибо всем участникам, что вы приняли решение менять к лучшему эти жизненно важные для экономики и граждан отрасли!» — отмечает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: другие. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»