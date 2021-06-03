В северной столице решают перспективу развития Крыма

Подписание соглашения на строительство в Ялте первого в Крыму тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса состоялось 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. В аналог «Сочи-Парка» для южной столицы полуострова инвестор Александр Ткачев вложит 16 млрд рублей.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, подготовительные работы на участке уже начались. Парк даст региону 1200 рабочих мест.

Соглашение с инвестором было подписано под патронатом президента РФ Владимира Путина, который присутствовал по видеосвязи.

Кроме «Ялта-Парка» в Крыму будет построен и курортный комплекс в городе Саки. Проект Alean Family Resort & SPA оценили в 14 млрд рублей. Комплекс объединит круглогодичный пятизвёздочный и четырёхзвёздочный семейные курорты на 2 тыс. номеров. Его особенность в том, что номера в комплексе смогут покупать частные инвесторы.

Несколько коттеджных посёлков появится и на Западе Крыма. Спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы инвестор построит в селе Оленевка, что на мысе Тарханкут. Объём вложений – 4,3 млрд рублей.