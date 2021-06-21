В Абрау-Дюрсо появились новые пешие маршруты

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В Абрау-Дюрсо обновили пешие маршруты по окрестностям. С июня 2021 года жители и гости курорта смогут отправиться в путешествие по живописным тропам.

Специально разработанные восемь пеших маршрутов проложены через разнообразные локации, чтобы гости познакомились с природой Абрау-Дюрсо. Путешественникам открываются необыкновенные виды на озеро Абрау, черноморскую бухту, лесные чащи с неповторимой южной флорой, горы и виноградники. По дороге можно встретить зайцев, енотов, косуль и других представителей фауны. Протяженность маршрутов: от 4 до 15 километров, высшая точка – 288 метров над уровнем моря.

Пешие маршруты Абрау-Дюрсо – лучшая возможность узнать курорт с новой стороны. Прохождение по тропам восстанавливает душевное равновесие, дарит бодрость духа и заряд хорошего настроения, а также укрепляет здоровье. Рекомендуется использовать палки для скандинавской ходьбы, чтобы равномерно распределить нагрузку на руки и ноги.

Ориентироваться в пути легко – на протяжении всех маршрутов установлены удобные навигационные указатели. Также подготовлены комфортные места для отдыха, зоны для пикников и панорамные смотровые площадки. Пройти пешие маршруты возможно самостоятельно или в сопровождении гида Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Перед тем, как отправиться в путь, стоит убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний. Карта пеших маршрутов доступна на сайте visitabrau.ru и в приложении курорта Абрау-Дюрсо (доступно в App Store и Google Play).

Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»

- Абрау-Дюрсо давно носит статус не только родины российского игристого – это место зарекомендовало себя у туристов как разносторонний курорт, который прекрасно подходит для эногастрономического, активного и экотуризма. Многие туристы отмечают, что здесь одни из самых красивых пейзажей в Краснодарском крае. Нам бы хотелось, чтобы о них узнало как можно больше людей.

Силакова Виктория, специалист по связям с общественностью Центра туризма «Абрау-Дюрсо»