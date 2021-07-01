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ФСБ России утвержден новый административный регламент, регламентирующий предоставление государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим.

Указанная государственная услуга оказывается гражданам России в течение 15 рабочих дней, иностранцам и апатридам - максимум за 30 рабочих дней. Необходимые документы можно подать в том числе через Единый портал «http://gosuslugi.ru». Уточнен их перечень. Госпошлина или иная плата не взимаются.

Также изменились формы заявления для предоставления государственной услуги и появилась форма заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Новый административный регламент утвержден приказом ФСБ России от 3 марта 2021 г. № 89 и вступит в силу с 5 июля 2021 года. При этом административный регламент, утвержденный приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455, который ранее действовал в этой сфере, действовать перестанет.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на въезд (проход) в пограничную зону, установленную на территории Краснодарского края, граждане могут получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8(861)219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон: 8 (862) 266-88-57.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю