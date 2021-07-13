Крупная партия картофеля из Израиля не прошла фитосанитарный контроль

/В России/

Более 27 тонн картофеля при поступлении в морской порт Новороссийск из Израиля не прошли карантинный фитосанитарный контроль.

При досмотре картофеля специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили живые гусеницы опасного карантинного для Российской Федерации объекта — картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.).

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов ввоз зараженного груза запрещен.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора