Благотворительный фонд «Память поколений» запустил исторический марафон в ВКонтакте

/В России/

Исторический марафон поможет проверить свои знания по истории России и восполнить пробелы, если они есть. В марафоне 5 глав, каждая из которых посвящена определенной исторической теме, после изучения которой участника ждет короткий проверочный тест.

Марафон стартовал в конце мая и продлится до 22 июня – дня годовщины начала Великой Отечественной войны.

Марафон направлен на молодежную аудиторию – исторические факты преподнесены простым языком, с привычным для молодежи сленгом и юмором. Марафон проходит в чат-боте в ВКонтакте, к нему легко вернуться в любой момент, а оповещения о новых доступных главах приходят автоматически. Такой эдьютейнмент-формат не даст заскучать, а значит, знания, полученные на марафоне, останутся в памяти надолго.

Марафон проходит в 5 этапов, каждый этап – отдельная тематическая глава:

Глава 1. Главное в истории: ясно-понятная хронология

Глава 2. От победы до победы: ставим лайки громким событиям

Глава 3. Мифы Древней (и не очень) Руси

Глава 4. Красная гвоздика: почему именно этот цветок ассоциируется с Великой Отечественной?

Глава 5. Что случилось 22 июня? Невыдуманные истории из первых уст.

После каждой главы участник проходит проверочный тест, чтобы оценить, насколько хорошо «усвоил» материал. Доступ к главам открывается постепенно, по мере прохождения марафона.

Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»: «Знать историю своей страны необходимо – во-первых, это помогает трезво оценивать настоящее, выстраивать причинно-следственные связи и делать самостоятельные выводы. Во-вторых, история – это не просто череда событий, это реальные люди и события, помнить о которых – крайне важно».

Марафон поможет не только узнать больше о ключевых событиях в истории России, но и помочь тем, кто эту историю создавал. Участники марафона могут присоединиться к благотворительной акции «Красная гвоздика» и поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, переведя любое пожертвование в адрес организатора марафона – фонда «Память поколений». Средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.

Чтобы принять участие в марафоне, перейдите по ссылке.

Благотворительный фонд «Память поколений» предоставляет медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Фонд начал свою деятельность 22 июня 2015 года, и за это время оказал помощь почти 17 000 ветеранов по всей стране на сумму порядка 2,2 млрд рублей. Это огромное множество операций, курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов. Но, что важнее, это тысячи изменившихся к лучшему жизней людей!