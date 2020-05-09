Игорь Дяченко провел Урок Победы для новороссийских десятиклассников

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Глава Новороссийска присоединился к дистанционному уроку истории.

C учениками 10 класса Морского технического лицея Новороссийска Игорь Дяченко обсудил главные вехи Великой Отечественной войны, битвы за освобождение Новороссийска и важность сохранения исторической памяти.

Несмотря на то, что урок проходил в онлайн формате, школьники надели форму и подготовили свои вопросы для главы города. Разговор получился серьезным и содержательным, ученики показали, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны и понимают, как важно бережно беречь воспоминания фронтовиков и память о подвиге советских воинов.

- Наши дети помнят имена героев - защитников Новороссийска. Помнят имена героев своих семей. Уверен, это благодаря тому, что есть пример старших поколений, бережно хранящих эту священную память, отметил глава Новороссийска.

Он рассказал ученикам военную историю своих предков. Оба деда Игоря Дяченко прошли всю войну и встретили Победу. С их портретами глава города каждый год участвует в шествии «Бессмертного полка».

В конце урока глава Новороссийска поздравил школьников и учителей с 75- летней годовщиной Великой Победы. Пожелал всем мира, добра, успехов в учебе и самое главное – любить историю и свое Отечество.