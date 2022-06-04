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В Ростовской области продолжается строительство трех многоквартирных домов, в которые из аварийного жилья переедут 182 человека

В Ростовской области продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

 

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в настоящее время в двух муниципальных образованиях региона ведется строительство трех многоквартирных домов по программе переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Все объекты запланировано ввести в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

Так, в городе Шахты на улице Калинина возводятся два 6-этажных дома, 69 квартир в которых предусмотрено предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилье. В частности, в многоквартирном доме №2 на данный момент выполнен уход за бетоном перекрытий третьего этажа, осуществляется устройство межкомнатных и межквартирных перегородок и кирпичная кладка четвертого этажа. В доме №4 ведутся работы по устройству плит перекрытия и кирпичной кладке стен четвертого этажа, а также установке пластиковых окон и дверей на первом этаже. Строительная готовность данного объекта составляет 61%.

В микрорайоне Солнечный в поселке Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области строится многоквартирный дом, в котором 113 гражданам, проживающим в аварийных домах, планируется предоставить 45 жилых помещений. В настоящее время на объекте выполнена кирпичная кладка первого этажа с межкомнатными и межквартирными перегородками, ведутся работы по монтажу плит перекрытия, начата кирпичная кладка второго этажа.

По информации пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в регионе необходимо переселить 8 490 человек из аварийных домов общей площадью 152,5 тыс.кв.м.

До конца 2022 года запланировано обеспечить новым жильем 6 860 граждан, расселить жилье площадью 123,26 тыс.кв.м. В настоящее время из аварийного жилищного фонда площадью 103,88 тыс.кв.м. переселены 5 533 человека, в том числе 861 из них новые квартиры были предоставлены в текущем году.

Напомним, Ростовская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют завершить реализацию мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, опережающими темпами. Между регионом и Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым Ростовская область взяла на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2023 года.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, ускоренная реализация программы переселения граждан из аварийного жилья позволит субъектам РФ приступить к расселению домов, признанных непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Он напомнил, что крайне важную социально значимую задачу – как можно раньше обеспечить граждан, проживающих в аварийном жилье, качественными, комфортными и благоустроенными квартирами – поставил Президент РФ.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

– В ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Правительство РФ и Минстрой России находятся в прямом контакте с регионами и оказывают субъектам РФ необходимую поддержку. В том числе, для повышения эффективности данной работы разработаны различные механизмы переселения, постоянно совершенствуется законодательная база, принимается ряд антикризисных мер, направленных на ускоренное выполнение программных мероприятий. Именно такой – комплексный и системный подход – позволяет сегодня, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась экономика страны в целом и строительная отрасль в частности, возводить для людей жилье, которое соответствует современным стандартам качества, – подчеркнул заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Источник: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

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Категория: Новости / В России

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