Год испытаний и достижений. Глава Анапского сельского округа отчитался о проделанной работе

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В Доме культуры станицы Анапской собрались представители местной общественности и представители правоохранительных органов.

Глава администрации Анапского сельского округа Сергей Вершинский отчитался о работе в 2022 году. В мероприятии участвовали вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк и сотрудники управления внутренней политики администрации города-курорта. Об этом написала газета «Анапское Черноморье».

Прошедший год для жителей самого густонаселенного и многонационального сельского округа города-курорта начался с испытаний. В Анапской ликвидировали последствия подтоплений, вызванных разгулом стихии в августе 2020 года. В станице для обустройства водоотводных каналов на улицах Кавказской, Тбилисской, Шевченко, Мира, Октябрьской, Черноморской, Виноградной укладывали трубы. Они были предоставлены при содействии депутата Госдумы РФ Ивана Ивановича Демченко.

Напомним, что большая партия труб – свыше девятисот погонных метров – была закуплена при участии депутата Государственной Думы после его встречи с главами сельских администраций. Они признались: проблема водоотведения остаётся одной из самых актуальных на местах. Тогда Иван Иванович приобрел трубы для отвода ливневых вод во всех десяти сельских округах Анапы.

Затем началась военная спецоперация, а осенью – частичная мобилизация. Активисты округа включились в акции по сбору гуманитарных грузов для защитников Отечества. Ежемесячно в зону боевых действий направлялась колонна с подарками для воинов. Активную работу совместно с «Анапским комитетом солдатских матерей» проводит депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян. В поездке на Херсонщину принял участие и глава администрации округа Сергей Вершинский.

Совместной работе сельской администрации, депутатов, ТОСовцев, представителей казачества и ЦАНКа был посвящен фильм, снятый работниками «Централизованной клубной системы «Анапская».

Даже с учетом объективных трудностей в Анапской и окрестных хуторах продолжались работы по благоустройству. В сельском округе ремонтировали полотно автодорог и прокладывали новые пешеходные тротуары. В станице, хуторах Бужор и Усатова Балка установлены современные воркаут-площадки. В рамках акции «Сад памяти», в парке «70-летия Победы ВОВ 1941-1945 гг.» высажены 200 саженцев ясеня, дуба, клена и других деревьев.

Открылся новый офис Многофункционального центра «Мои документы». Завершено строительства начальной школы на 400 мест на территории СОШ № 12. Безопасность жителей округа обеспечивает пожарное депо, построенное в хуторе Бужор.

Кроме того, в станице, на улице Николаевской, продолжается строительство детского сада на 280 мест. На пересечении улиц Мира и Кавказской началось возведение нового храма Вознесения Господня. Вице-мэр Вячеслав Вовк призвал станичников поучаствовать в этом благом деле.

В наступившем году в округе запланировано обустройство 6 воркаут-площадок. В топонимическую комиссию города-курорта подана заявка на обустройство в станице парка Дружбы народов.

– У вас самое мощное лобби в Совете города-курорта среди сельских округов. Интересы станичников представляют четыре депутата – Светлана Хижняк, Амазасб Эйриян, Александр Смирнов и Айказ Акопян. Общими усилиями власти, бизнеса, народных избранников и общественности вам удалось многого достичь, – подвел итог вице-мэр Вячеслав Вовк.