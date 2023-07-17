С начала года 880 жителей Кубани вышли на пенсию досрочно за большой стаж

/В России/

Жители Кубани обращаются в клиентские службы ОСФР по Краснодарскому краю за назначением досрочных пенсий за длительный трудовой стаж. С начала года с заявлениями в ведомство обратились 1665 человек – 1308 мужчин, 357 женщин; по 880 заявлениям уже приняты положительные решения.

С 2019 года действует новое правовое основание для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, для женщин – 37 лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды, такие как: отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Кубани могут в Личном кабинете на сайте СФР или на портале Госуслуг. Сведения о стаже также можно получить в клиентской службе ОСФР в г. Новороссийске и МФЦ.

Если какие-либо сведения о стаже не учтены или учтены не в полном объеме, можно обратиться к работодателю или в клиентскую службу ОСФР в г. Новороссийске.