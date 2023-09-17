/В России/

В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко в Крымском районе обращаются земляки с различными проблемами

Благоустройство территорий, обеспечение безопасности, ремонт дорог - наиболее частые темы обращений. Вместе с командой муниципалитета Иван Иванович старается решать вопросы оперативно.

 

По одному из коллективных обращений в границах с. Кеслерово Крымского района завершено строительство линии электроосвещения краевой дороги Крымск-Джигинка, которое было очень необходимо, так как данный участок дороги никак не освещался.

Иван Демченко уверен, что решения, принимаемые вместе с жителями, помогают всей Кубани стать комфортнее и безопаснее.

Просмотров: 67 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Врач рассказала, чем полезно домашнее варенье

Следователи Новороссийска направили в суд уголовное дело о краже

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже из строящегося объекта

"Для них это норма". Эксперт об отношении США к зверствам ВСУ

Медики КФл отработали оказание первичной доврачебной помощи условно раненым на поле боя