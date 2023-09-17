В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко в Крымском районе обращаются земляки с различными проблемами

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Благоустройство территорий, обеспечение безопасности, ремонт дорог - наиболее частые темы обращений. Вместе с командой муниципалитета Иван Иванович старается решать вопросы оперативно.

По одному из коллективных обращений в границах с. Кеслерово Крымского района завершено строительство линии электроосвещения краевой дороги Крымск-Джигинка, которое было очень необходимо, так как данный участок дороги никак не освещался.

Иван Демченко уверен, что решения, принимаемые вместе с жителями, помогают всей Кубани стать комфортнее и безопаснее.