Какие товары подешевеют в России в январе

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В России в середине января могут снизиться цены на некоторые категории товаров, уверен маркетолог Дмитрий Чумаков. В интервью он уточнил, о какой продукции идет речь.

После предновогоднего опустошения кошельков многие россияне с нетерпением ждут акций и распродаж. Какие товары в январе можно будет купить по выгодным ценам, спрогнозировал в интервью радио Sputnik генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По его словам, в первую очередь подешевеют изделия, связанные с новогодней тематикой. Кроме того, можно ожидать скидок на зимнюю одежду, считает эксперт.

"С середины января основное снижение (цен, – ред.) коснется таких категорий товаров, как новогодние украшения, тематические подарки, элементы для новогоднего оформления помещений. Также начнут появляться специальные предложения в сегменте товаров зимнего ассортимента. Это относится и к зимней одежде, и к товарам для активного зимнего отдыха, для зимних видов спорта. Это те категории, которые можно будет приобретать по существенно более низким ценам", – уточнил Дмитрий Чумаков.

Устройства для уборки снега тоже могут упасть в цене в следующем месяце, несмотря на то, что сезон будет еще в разгаре, продолжил маркетолог.

"Большинство покупателей приобретают зимнюю технику, включая снегоуборщики, а также разнообразные лопаты и метелки перед сезоном. Поэтому пиковый спрос приходится на начало сезона. А дальше, чтобы простимулировать покупательскую активность, эти товары продаются со скидками", – пояснил Дмитрий Чумаков.

Что касается стоимости внесезонной бытовой техники и электроники, то она не зависит от времени года или праздничных дней, полагает эксперт.

"В сегменте потребительской электроники и бытовой техники ситуация, скорее всего, будет достаточно стабильной. Здесь важно понимать, что значительная доля такой продукции привозится из других стран, сейчас в основном из Китая. Если не будет никаких валютных колебаний, никаких существенных изменений не будет", – такое мнение высказал Дмитрий Чумаков.

Источник: радио Sputnik