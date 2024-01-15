Сочи показывает пример

/В России/

Сочинцы благодаря Колл-центру водоканала за неделю решили более 3 тыс. волнующих вопросов дистанционно. Оперативные ответы они получали, позвонив на телефон +7 (862) 444-05-05, а также оставляя сообщения на официальных страницах предприятия в социальных сетях.

ТОП-3 часто волнующих вопросов:

1. Расчеты по передаче показаний, лицевым счетам, работа личного кабинета в мобильном приложении водоканала.

2. Вопросы, связанные с нештатными ситуациями на объектах и сетях водоснабжения/водоотведения.

3. Статусы заявок по опломбировкам, сроки их исполнения, причины затягивания и многое другое.

Кроме этого специалисты еженедельно обрабатывают сотни обращений, поступающих на порталы госвласти, проводят мониторинг сообщений в соцсетях. Заявителям предоставлялись исчерпывающие консультации и в большинстве случаев проблема решалась без необходимости личного посещения ближайшего Центра оказания услуг.

Отметим, что данная служба в Сочи является уникальной среди подобных структур в других ресурсоснабжающих организациях страны. Объединяет работу десятков специалистов, которые в круглосуточном режиме, не переводя звонки от заявителей в другие отделы, предоставляют максимально исчерпывающие ответы и делают все возможное для благополучного решения вопросов.

Источник: Ситуационный центр МУП г. Сочи «Водоканал»