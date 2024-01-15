Клиентская служба в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует

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Страховая пенсия по старости в 2024 году: условия назначения.

В 2024 году мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения (с учетом переходного периода) могут оформить страховую пенсию по старости.

Напомним, что для назначения страховой пенсии по старости в этом году необходимо соблюдение нескольких условий:

достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года);

наличие страхового стажа не менее 15 лет, который начисляется за время официальной работы с отчислением взносов, а также за некоторые другие периоды;

наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 28,2. ИПК зависит от размера официальной зарплаты и суммы перечисленных страховых взносов. Их также начисляют за некоторые нестраховые периоды. Например, при уходе за ребенком до 1,5 лет, человеком с инвалидностью, пожилым человеком старше 80 лет.

Кроме того, есть категории граждан, которые имеют право на досрочное оформление пенсии: многодетные матери, педагоги, медработники и те, у кого стаж работы на Крайнем Севере и в определенных видах деятельности. Для каждой категории свои требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.

Если у вас есть вопросы, Вы всегда можете обратиться в Единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами, позвонив по телефону: 8(800)100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).