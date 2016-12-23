Павел Сычев : как узаконить действия ведущей программы "Ревизорро"?

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Член Общественной палаты РФ Павел Сычев предложил Елене Летучей вступить в Общественный совет при Роспотребнадзоре.

Член Общественной палаты РФ Павел Сычев предложил ведущей программы «Ревизорро» Елене Летучей стать членом общественного совета при Роспотребнадзоре, что позволит журналистке, по словам общественника, проводить поверки ресторанов в дальнейшем.

«Я рекомендую в следующем году Елене Летучей подать заявку на включение ее в Общественный совет при Роспотребнадзоре. В следующем году его как раз будут формировать, сейчас его не существует, поэтому считаю, что там достойное место, если она сама того пожелает, может занять Елена Летучая», — сказал Сычев.

Он подчеркнул, что у ведущей есть необходимые знания и опыт в данной области.

Ранее в МВД сообщили, что журналисты «Ревизорро» не вправе заходить в закрытые помещения ресторанов. В ведомстве заявили, что журналист может вести видеосъемку и проверять достоверность информации, но «деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа» — в данном случае Роспотребнадзора, часть задач которого стала целью авторов «Ревизорро».

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ