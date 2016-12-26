«Росгосстрах» готовится к «Открытию»

/В России/

Наследник знаменитого советского Госстраха и лидер отечественного страхового рынка компания «Росгосстрах» объединяется с группой «Открытие». В результате на рынке появится крупнейшая в России частная финансовая корпорация, сопоставимая с ведущими государственными игроками.

Эксперты отмечают, что у такого объединения есть большой потенциал — «Открытию», которое входит в число лидеров российского финансового рынка, не хватало собственного страхового бизнеса, а «Росгосстраху» объединение поможет еще больше упрочить свои позиции, в том числе за счет внедрения инновационных технологий.

Новости об объединении компаний наделали немало шума в финансовых кругах на прошлой неделе. И это неудивительно, ведь сделка подобного масштаба — редкое явление для отрасли, где сферы влияния, клиенты и регионы уже давно поделены между основными игроками. А уж случаи, когда объединяются одни из ведущих в своих сегментах корпорации, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

Цель — номер один

Информация о том, что компании готовятся к объединению активов, появилась в федеральной прессе на прошлой неделе — хотя источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что переговоры продолжались не менее полугода, стартовав еще летом. Сообщалось, в частности, что недавно акционеры Данил Хачатуров («Росгосстрах») и Вадим Беляев («Открытие») представили план слияния председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной — ведь именно регулятору предстоит одобрить создание нового игрока. Основным акционером объединенной структуры станет Вадим Беляев, Данил Хачатуров получит миноритарный пакет.

Известно, что активы объединенной группы будут превышать 4 триллиона рублей, клиентская база — 50 миллионов человек, количество точек продаж — около 4 тысяч. При этом общее количество сотрудников компании после слияния составит около 100 тысяч человек. Такие показатели вполне сопоставимы с крупнейшими госбанками страны. Конечно, это еще не Сбербанк России, где трудятся 330 тысяч человек. Но вот уже во втором по величине госбанке страны, ВТБ, к примеру, число сотрудников — те же 100 тысяч человек. А активы одного из крупнейших госбанков — «Россельхозбанка» — 2,76 триллиона рублей. Важно и то, что сегодня, на фоне обсуждаемых изменений в законодательстве по ОСАГО, перспективы игроков страхового рынка, испытывавших определенное давление, выглядят вполне позитивно.

— Вне всякого сомнения, это будет достойный игрок, сопоставимый по величине активов и количеству клиентов с крупнейшими участниками рынка, в том числе государственными, — констатирует доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. И государство, и люди заинтересованы в повышении надежности и качества оказания финансовых услуг. Полагаю, что это слияние сыграет свою позитивную роль как раз в области повышения качества. Отечественному финансовому рынку нужен некий фундамент, некая основа, которая не может быть только государственной, в ней должны быть и частные структуры. И в данном случае мы и имеем дело со слиянием, образующим такую новую доминанту.

Крупнее, лучше, сильнее

В результате объединения «Открытие» получит доступ к большому количеству новых клиентов и широчайшей региональной сети «Росгосстраха», «Росгосстрах» же — не только долгожданный полноценный выход на банковский рынок, но также сокращение издержек и оптимизацию процессов, в том числе — за счет передовых цифровых технологий и разработок «Открытия», которое за последние два года совершило настоящий прорыв в построении digital-бизнеса и высокотехнологичных сервисов для разных категорий клиентов. Ну и, конечно, в составе объединенной компании «Росгосстрах» получит дополнительную опору в виде нового инвестора, что должно позволить ему стать еще крупнее.

Этому может способствовать и скорейшее одобрение Государственной думой в трех чтениях пакета поправок к Закону об ОСАГО (в первую очередь поправка о натуральном возмещении ущерба), которые должны поставить барьер автоюристам и стабилизировать ситуацию в обязательном автостраховании: компании перестанут терпеть убытки, а клиенты гарантированно получат главное, для чего нужна страховка, — качественно отремонтированный автомобиль.

Эксперты говорят, что объединение двух столь крупных компаний, как «Открытие» и «Росгосстрах», займет определенное время — по расчетам, на это уйдет весь следующий год. Ожидается, что в объединенной компании команда «Открытия», как и прежде, будет развивать банковский, инвестиционный и брокерский бизнес, а также управление активами. В свою очередь команда «Росгосстраха» будет управлять страховым бизнесом. То есть каждый будет делать то, в чем является специалистом.

А больше других выиграют клиенты, которые получат доступ ко всем финансовым продуктам «в одном окне» — так называемый «финансовый супермаркет». Отказываться от какого-либо из брендов также не планируется — каждый из них останется за соответствующим сегментом бизнеса.

— Плюс ко всему это будет игрок, слишком большой для того, чтобы его игнорировать. Если сегодня можно пренебречь, скажем, интересами отдельного банка или отдельных страховщиков, или тем более фондовых брокеров, то завтра это будет сделать гораздо сложнее, потому что появится очень мощная структура, с которой хочешь не хочешь, а придется считаться, — добавляет Никита Кричевский.

Очевидно, что слияние двух компаний пойдет на пользу не только им самим, но и российскому финансовому сектору в целом. Ведь появление столь крупного частного игрока повысит реальную конкуренцию и может заметно изменить расклад сил на финансовом рынке. А это значит, что в конечном итоге выигрывает потребитель, за которого теперь будут бороться еще активнее, чем прежде.

Источник: mk.ru