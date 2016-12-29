В российской армии упразднят должность офицеров-сержантов

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Минобороны наконец избавилось от всех так называемых офицеров-сержантов — офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Такая ситуация возникла в ходе объявленного экс-министром обороны Анатолием Сердюковым «перехода Вооруженных сил на новый облик». Из-за сокращения армии офицерам предлагали либо уволиться в запас, либо занять не соответствующие их образованию должности.

В ходе военной реформы 2008–2012 годов бывшим руководством военного ведомства было принято решение о лавинообразном сокращении офицерских должностей. За год (с 2009 по 2010) их количество сократилось с 335 тыс. до 150 тыс. Из-за этого части младших офицеров, в основном выпускникам военных вузов, было предложено либо уволиться в запас, либо занять вакантные должности сержантов — командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. Были уникальные случаи, когда офицеры становились простыми стрелками или пулеметчиками. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. Их обязанности планировалось переложить на сержантов-контрактников, однако последних в достаточном количестве не оказалось, и на их должности также стали назначать офицеров.

В пик реформ Анатолия Сердюкова в статусе «офицеров-сержантов» было около 10 тыс. человек. Со сменой руководства Минобороны их количество неуклонно снижалось, и сейчас Минобороны должно переназначить с сержантских и старшинских должностей менее тысячи военнослужащих.

— В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась, — рассказал «Известиям» заместитель министра обороны Николай Панков. — До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность.

В настоящее время «офицеры-сержанты» переназначены на офицерские должности, так как Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров. Но их всё равно не хватит, чтобы удовлетворить возникший кадровый голод.

По данным военного ведомства, укомплектованность вооруженных сил личным составом составляет 93% — 930 тыс. человек. Из них 384 тыс. — солдаты и сержанты-контрактники, 270 тыс. — солдаты-срочники, 225 тыс. — офицеры. Некомплект составляет минимум 50 тыс. человек. Эта цифра приходится на солдат и сержантов-контрактников, численность которых в 2017 году должна составлять 425 тыс.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Минобороны окончательно определилось со штатной численностью и целенаправленно приводит ее в соответствие с новым обликом вооруженных сил.

— Вместе с этим пришло понимание и того, что прошлая практика замещения сержантских должностей офицерами во многих случаях себя не оправдывает, — рассказал Виктор Мураховский. — Вызвано это тем, что в армию в массовом количестве поступает современная техника и вооружение. Появились автоматизированные системы управления, для обслуживания и работы на которых нужны специалисты иного уровня: с высшим образованием, специальной подготовкой. Именно поэтому некомплект офицеров пытаются восполнить всеми возможными способами.

Источник: izvestia.ru