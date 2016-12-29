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/В России/

Ворона украла у эстонца паспорт прямо на российской границе

Ворона лишила гражданина Эстонии паспорта на таможне в Ленинградской области, сообщили в СЗТУ.

Инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов. Гражданин вытащил паспорт, птица подскочила и утащила документ. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать "воровку" окончились неудачей.

Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Через несколько дней нашелся и украденный паспорт. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.

Источник: 47news.ru

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Категория: Новости / В России

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