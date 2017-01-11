Росгвардия хочет запретить приобретение травматического оружия

/В России/

Эксперты Росгвардии готовят предложения для изменений в российском оружейном законодательстве. Ожидается, что два пакета предложений будут носить, так сказать, запретительный характер и два - либеральный.

Сначала о "запретительных" предложениях. Самое, потенциально-резонансное: возможно, в России запретят продажу так называемого травматического оружия. Вообще. Ведь подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием именно травматики. Эксперты считают, что злую шутку сыграла психология: официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя, только ранить.

О терминах: официального понятия "травматический пистолет" уже не существует. Есть "огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия". Именно так должно быть записано в документе, разрешающем хранение и ношение пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

При этом его нельзя путать с пневматическим или газовым пистолетами - для них в Законе "Об оружии" прописаны отдельные статьи. Хотя, опять же, боеприпасы во многом схожи. В общем, схема идентификации коротких стволов усложнена.

Могут появиться и новые пункты в условиях самой регистрации. Вернее, перерегистрации. Гражданин, получающий впервые разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, помимо медицинских справок и справки от участкового обязан сдать теоретический и практический экзамены - продемонстрировать знания оружейного законодательства и навыки владения своим оружием.

Но если охотник, купивший свое первое в жизни ружье, для продления разрешения на его владение спустя пять лет предъявляет только справки, то обладатель травматического пистолета обязан вновь сдавать экзамены. И так каждый раз. Так вот, подобное условие может появиться и в отношении обладателей длинноствольного оружия.

Эту очень неприятную "пилюлю" авторы инициатив готовы подсластить - предлагается перерегистрировать оружие не через пять, а десять лет. Еще предлагается увеличить количество разрешенного длинноствольного оружия на 10 единиц.

Социологическое исследование показало, что 56 опрошенных желали бы приобрести более двух пистолетов, а 80 процентов владельцев уже двух таких единиц готовы прикупить еще несколько стволов - для коллекции, спортивной стрельбы.

В октябре 2016 года один из сотрудников Росгвардии застрелил своего коллегу прямо в оружейной комнате. 5 января 2017 года 31-летний сотрудник Росгвардии в Красносельском районе Санкт-Петербурга выстрелил из табельного пистолета себе в лицо.

Источник: rg.ru