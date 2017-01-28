Ошибка экипажа стала приоритетной версией в расследовании крушения Ту-154 в Сочи

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После расшифровки черных ящиков рухнувшего в Черное море Ту-154 ошибка экипажа осталась единственной предполагаемой причиной авиакатастрофы.

Сроки подведения итогов расследования и планы экспертов приходилось часто корректировать. По данным источника, близкого к ходу расследования, сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором проходило расследование, «давно забыли, как работать с пленкой». Технические параметры последнего полета Ту-154 записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон. Механизм и пленка оказались в нормальном состоянии, военные эксперты быстро считали основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Но при попытке расшифровать и проанализировать данные возникли сложности.

Для работы с пленкой в центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов — военные эксперты давно перешли на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными. Поэтому военные обратились к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета, которые расследуют гражданские авиакатастрофы на территории стран бывшего СНГ.

Члены комиссии оценили параметрические данные и выяснили, что системы рухнувшего самолета работали исправно до столкновения с водой. Ранее опровергли версии с терактом и обстрела с земли. Единственной возможной причиной аварии стала ошибка экипажа. Работу летчиков изучают сейчас члены объединенной технической комиссии. Какие именно действия экипажа привели к крушению пока неясно.

Источник: kommersant.ru