/В России/

Полицейские взяли штурмом «музей Новороссии» в Санкт-Петербурге. Там скрывались участники массовой драки на улице Декабристов, которая произошла в ночь на 28 января.

Как говорится в паблике «музея Новороссии», один из охранников вышел в четыре часа за сигаретами и поругался с мужчинами. В итоге они подрались. Сколько человек участвовало в потасовке, неизвестно. В паблике говорится, что на помощь охраннику пришли трое других сотрудников, а противников было больше.

Сотрудники полиции выяснили, где скрылись охранники, и потребовали открыть дверь. Те отказали. Кто-то изнутри выстрелил из ружья в дверь. Один полицейский получил ранение.

СК завел уголовное дело о покушении на сотрудника полиции. Подозреваемого задержали.

В «музее Новороссии» выставлены экспонаты, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины. Музей открыт в мае 2015 года. Официально он называется информационно-культурным центром «Мир войны».

Источник: meduza.io