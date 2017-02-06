16-й выпуск мичманов для ВМФ России

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В Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Калининграде состоялся 16-й выпуск мичманов для Военно-Морского Флота России.

В торжественной церемонии выпуска специалистов приняли участие начальник БВМИ контр-адмирал Вячеслав Родионов, почетный командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Егоров, представители ветеранских и общественных организаций региона, родные и близкие мичманов-выпускн иков.

Погоны мичманов и дипломы получили 65 выпускников факультета средней военно-специальн ой подготовки. Среди стоявших в парадном строю выпускников представители из 23 регионов России, причем каждый третий – продолжатель военных династий.

Выпускники факультета средней военно-специальн ой подготовки 2017 года – участники военных парадов на Красной площади – 9 мая 2015 года и 9 мая 2016 года, на которых они достойно представили Военно-Морской Флот России и БВМИ.

По сложившейся традиции выпускники 2017 года исполнили «Гимн гардемаринов».

Ритуал производства в мичманы завершился прощанием выпускников с Боевым Знаменем института.

БВМИ в настоящее время является одним из центров подготовки высококвалифицир ованных кадров флота, со своей сложившейся научной школой и традициями. Он оснащен современным оборудованием, имеет хорошую материальную и учебно-лаборатор ную базу, поддерживает тесные связи со средними и высшими учебными заведениями города и страны, в его стенах трудятся более 100 учёных, кандидатов наук и докторов наук. В 2002 году открыта адъюнктура и создан диссертационный Совет.

Ежегодно курсанты показывают высокую морскую выучку, с честью проносят овеянный славой Андреевский флаг над просторами Мирового океана.

За свою 68-летнюю историю Балтийский военно-морской институт имени адмирала Федора Федоровича Ушакова подготовил отечественному флоту более 16 тысяч офицеров и мичманов, которые внесли большой вклад в создание и освоение океанского ракетно-ядерного флота нашей Родины, подготовку офицерских кадров, мичманов, старшин и матросов, в развитие военно-морской науки. Среди выпускников института – Герой Советского Союза Герой Российской Федерации, 72 генерала и адмирала. Выпускники БВМИ успешно служат на всех флотах нашей страны.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту