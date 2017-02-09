В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным

/В России/

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

Документ устанавливает, что запрещенные к ввозу на территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые произведены в странах, принявших решение о введении экономических санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, пояснял ранее автор законодательной инициативы, сенатор Антон Беляков. Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, полагает он.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что положения законопроекта не согласуются с законом "О специальных экономических мерах" и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом "О таможенном регулировании в РФ". Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.

Сейчас запреты на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия устанавливаются на основании закона "О специальных экономических мерах" и носят подзаконный и временный характер. А вопросы обращения в федеральную собственность ввозимых в РФ товаров, основания и порядок распоряжения ими, а также задержанными товарами, не являющимися предметами административных правонарушений или преступлений, порядок задержания и изъятия этих товаров регулируются законом "О таможенном регулировании в РФ".

Источник: ria.ru