Благотворительный фонд построит в Санкт-Петербурге музей пчелы

/В России/

В 2017 году благотворительны й фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл» начинает реализацию проекта по созданию в Санкт-Петербурге музея, посвящённого пчеловодству. Проект является одним из череды событий, направленных на выполнение культурно-просве тительской миссии фонда.

– Сегодня люди считают, что в этом мире всё зависит только от них. Мы намерены рассказать россиянам, кто опыляет почти восемьдесят процентов сельскохозяйстве нных культур, благодаря кому в городах ещё растут цветы и без кого человечество не сможет существовать как биологический вид. Мы хотим рассказать людям о медоносных пчёлах, – говорит учредитель фонда «Планета пчёл», популяризатор-эн тузиаст отрасли пчеловодства Светлана Вахрушева.

По словам Светланы Вахрушевой, помимо проекта создания музея, «Планета пчёл» уже сейчас начинает другой культурно-массов ый проект – «Эко-уроки», в рамках которых эксперты отрасли пчеловодства будут проводить открытые лекции для детей среднего и старшего возрастов на публичных площадках, например, в Ботаническом саду.

Другой проект фонда – конкурс детского тематического рисунка – подразумевает просветительскую работу среди детей младшего возраста.

Благотворительны й фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл» основан в ноябре 2016 года и базируется в Санкт-Петербурге . Для осуществления деятельности фонда был создан экспертный совет, куда вошли пчеловоды, художники, врачи, биологи и другие специалисты-конс ультанты. Председателем экспертного совета фонда «Планета пчёл» избран Раиль Хисматуллин, член комиссии по мёду Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций (Апимондии) и президент группы предприятий «Тенториум» – крупнейшего холдинга по переработке продукции пчеловодства и производству на ее основе продуктов для поддержания здоровья.

Источник: пресс-служба ГП «Тенториум»