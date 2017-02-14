Благотворительный фонд построит в Санкт-Петербурге музей пчелы

В 2017 году благотворительный фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл» начинает реализацию проекта по созданию в Санкт-Петербурге музея, посвящённого пчеловодству. Проект является одним из череды событий, направленных на выполнение культурно-просветительской миссии фонда.
– Сегодня люди считают, что в этом мире всё зависит только от них. Мы намерены рассказать россиянам, кто опыляет почти восемьдесят процентов сельскохозяйственных культур, благодаря кому в городах ещё растут цветы и без кого человечество не сможет существовать как биологический вид. Мы хотим рассказать людям о медоносных пчёлах, – говорит учредитель фонда «Планета пчёл», популяризатор-энтузиаст отрасли пчеловодства Светлана Вахрушева.
По словам Светланы Вахрушевой, помимо проекта создания музея, «Планета пчёл» уже сейчас начинает другой культурно-массовый проект – «Эко-уроки», в рамках которых эксперты отрасли пчеловодства будут проводить открытые лекции для детей среднего и старшего возрастов на публичных площадках, например, в Ботаническом саду.
Другой проект фонда – конкурс детского тематического рисунка – подразумевает просветительскую работу среди детей младшего возраста.
Благотворительный фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл» основан в ноябре 2016 года и базируется в Санкт-Петербурге. Для осуществления деятельности фонда был создан экспертный совет, куда вошли пчеловоды, художники, врачи, биологи и другие специалисты-консультанты. Председателем экспертного совета фонда «Планета пчёл» избран Раиль Хисматуллин, член комиссии по мёду Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций (Апимондии) и президент группы предприятий «Тенториум» – крупнейшего холдинга по переработке продукции пчеловодства и производству на ее основе продуктов для поддержания здоровья.
Источник: пресс-служба ГП «Тенториум»