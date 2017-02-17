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Доходы от микрогенерации освободят от налогов

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович дал поручение, направленное на стимулирование развития микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии.

Минэкономразвития России и ФАС России при участии заинтересованных организаций до 1 апреля 2017 года, поручено представить для утверждения в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по стимулированию развития микрогенерации ВИЭ, установленной у потребителей. Среди мер по стимулированию микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии, освобождение от налогов.
- доход физического лица, полученный в результате реализации излишков электрической энергии, производимой для собственных нужд своего домохозяйства, не подлежит налогообложению. Говорится в официальном документе.

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Категория: Новости / В России

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