В Балтийской военно-морской базе флота будут действовать два новых походных православных храма

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Первый такой храм уже передан филиалу военно-морского госпиталя в Балтийске, он носит имя святителя Луки архиепископа Крымского – известного гениального врача, профессора, хирурга, талантливого проповедника.

Церемония передачи состоялась 20 апреля в домовом храме госпиталя. В ней приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, архимандрит Софроний, настоятель кафедрального Свято-Георгиевского собора, военные медики, пациенты госпиталя.

Как отметил один из инициаторов передачи храмов флоту, президент благотворительного фонда «Омофор» вице-адмирал Александр Бражник, такие храмы есть на всех флотах, флагманских кораблях и крейсерах, на подводных лодках на Камчатке и Крайнем Севере.

Заказывают резные иконостасы у мастера из города Правдинска, используя древесину из Вяза, который собирает их с благословения священнослужителей.

Еще один походный храм, пятидесятый по счету, будет передан 22 апреля в соединение ракетных кораблей Балтийского флота.

Источник: Пресс-служба Балтийского флота