Экипажи «Грачей» отрабатывают действия при возникновении нештатных ситуаций в небе Кубани

/В России/

Экипажи Су-25СМ «Грач» штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующиеся в Краснодарском крае, осваивают навыки пилотирования на предельно малых высотах - до 25 метров над землей.

При выполнении полетных заданий на такой высоте военные летчики отрабатывают задачи по скрытности и обходу средств противовоздушной обороны противника.

Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев, в том числе в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время.

Помимо этого, летчики учатся действовать при возникновении внештатных ситуаций - в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники.

Также пилоты тренируются в аварийной посадке самолета на взлетно-посадочную полосу в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.