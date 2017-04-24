Таможня может признать ноутбук или телефон «шифровальным средством» и конфисковать

/В России/

Ранее СМИ сообщали, что на таможне России была задержана посылка жителя Сургута. Посылка содержала заказанную им из Германии игровую видеоприставку Sony PlayStation 4. Теперь покупателю грозит конфискация товара и штраф.

Посылка была задержана таможней за то, что он пытался ввезти «шифровальное (криптографическое) средство» без нужного разрешения от ФСБ (именно это ведомство регулирует все, что связано с шифрованием). Кажется странным, что приставку сочли средством шифрования, но на самом деле к этой категории таможенники относят едва ли не любое устройство, позволяющее подключаться к интернету или другим сетям: ноутбуки, телефоны, приставки, навигаторы и даже мыши с Bluetooth. И требуют, чтобы такие товары сопровождались определенными разрешениями, если кто-то заказывает их из-за границы в Россию. Если не выполнить этого требования, таможенники могут завести дело по административной статье 16.3 — по ней человека могут оштрафовать (на сумму от одной до двух с половиной тысяч рублей), а покупку конфисковать.

Перед тем как заказать в иностранном магазине что-то вроде компьютера, приставки или планшета, нужно посмотреть, указан ли этот товар в «Едином реестре нотификаций о характеристике шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». Важно, чтобы совпадало не просто название, а модельный номер (артикул). Если товар в реестре есть, можно смело заказывать — трудностей на таможне возникнуть не должно.

Если же товара в указанном реестре нет, то ФСБ может выдать разовую лицензию на ввоз товара, но по правилам они дают такие разрешения только организациям — производителям товара или дистрибьюторам. Но бывает, что такие лицензии выдают и обычным людям — во всяком случае, у некоторых получается. Иногда таможенники вообще не обращают внимания на реестр и просто отправляют товар заказчику, но мы не знаем, как часто такое происходит.

Если купить телефон или ноутбук за границей и привезти самому, тогда все должно быть нормально — даже если устройства нет в реестре. Если возникают трудности, можно сослаться на часть 2 статьи 352 Таможенного кодекса: «к товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования». Но это касается только тех случаев, когда вы действительно везете что-то для себя, — если у вас будет несколько нераспечатанных упаковок, у таможенников могут возникнуть вопросы.

Источник: Медуза