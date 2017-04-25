Анапчан призывают проголосовать за «Аллею Славы»

/В России/

В российских городах, за которые проголосуют наибольшее количество интернет-пользователей, высадят 9000 деревьев в честь Победы в Великой Отечественной войне. На минувших выходных к акции присоединились анапчане – активные пользователи социальных сетей. Время для участия еще есть – призываем жителей и гостей курорта отдать свой голос за то, чтобы «Аллея Славы» появилась именно в Анапе.

Во всероссийской акции, объявленной питомником деревьев Ecoplant, участвуют как мегаполисы, так и маленькие города и поселки. На данный момент конкурсную активность проявили жители 412 населенных пунктов. По итогам голосования будут отобраны по 5 городов из каждой конкурсной категории. В зависимости от численности населения всех участников разделили на три группы: более одного миллиона человек, от 500 тысяч до 1 млн и небольшие города – до 500 тысяч человек. В последней группе Анапа имеет все шансы побороться за победу.

На данный момент среди крупных городов лидируют Санкт-Петербург, Казань, Москва, Ростов и Екатеринбург. Во второй группе – Тула, Краснодар, Владивосток, Барнаул и Тюмень. Среди небольших городов — Красногорск, Иваново, Новочеркасск, Магнитогорск и поселок Мурино.

У анапчан еще есть время до 30 апреля, чтобы отдать свой голос во имя доблестных подвигов героев-освободителей и увековечить памятные традиции города воинской славы закладкой аллеи деревьев в честь Дня Победы.

Итоги всероссийского конкурса, организованного питомником Ecoplant, будут подведены 1 мая.

Давайте все вместе примем самое активное участие в голосовании и разошлем ссылку всем друзьям в других регионах России с просьбой поддержать наш любимый город-курорт в конкурсе!

Проголосовать за Анапу можно на сайте http://аллеи-славы.рф.