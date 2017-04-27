Морская пехота Каспийской флотилии провела учения с боевой стрельбой

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В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии, батальон морской пехоты КФл провёл учения с боевой стрельбой на полигоне «Аданак».

В учениях задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Каспийской флотилии.

В ходе активной фазы личный состав батальона отработал действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей, в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» 2-С9, была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учения, после срыва организованной высадки десанта, подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям имитирующим боевую технику и личный состав условного противника.

Также морские пехотинцы отработали действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований. В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности.

Также отработана организация взаимодействия подразделений морской пехоты флотилии при совершении марша и в районах действий диверсионно-террористических групп условного противника.

Источник: пресс-служба Южного военного округа