В ЮВО аттестовали специалистов психологической службы Вооруженных Сил РФ

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В Южном военном округе завершилась ежегодная аттестация специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ней приняли участие более 100 специалистов психологов из соединений и воинских частей ЮВО, Военно–морского флота (ВМФ), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС), Воздушно-десантных войск (ВДВ), 12-го Главного управления Минобороны РФ, Учебных центров боевой подготовки Сухопутных войск (УЦ БП СВ), а также региональных подразделений военной полиции.

В лучшую сторону по уровню профподготовки комплексная комиссия МО РФ, отметила начальника группы психологической работы бригады управления, дислоцированной в Ростовской области, Наталью Ежову. Также показали отличные результаты ведущий психолог группы психологической работы - психологической службы 58 общевойсковой армии Ольга Гребенюк.

Также по итогам аттестации в лучшую сторону были отмечены психолог бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Асият Валиева; психолог группы психологической работы российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, Людмила Стафурская, психолог истребительного авиационного полка, дислоцированного в Крыму Алла Захарова, психолог бригады охраны водного района, дислоцированного в Севастополе Евгения Соколовская.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа