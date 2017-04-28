Танкисты ЮВО в Ставропольском крае израсходовали более 2 тыс. боеприпасов в зимнем учебном периоде

/В России/

Интенсивность боевой подготовки танковых подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, в зимнем учебном периоде возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Танковые экипажи выполнили упражнения учебных стрельб, вождение современных танков Т-72Б3 в сложных условиях болотистой местности. В среднем ежемесячный наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 60 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно влияет на результаты танкистов — более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».

Военнослужащие по призыву в казачьем мотострелковом соединении на практике научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями в современном общевойсковом бою.

Всего в учебном периоде с танкистами проведено 5 тактических учений, свыше 10 боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб. При этом израсходовано более 2 тыс. различных боеприпасов и свыше 5 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Источник: пресс-служба Южного военного округа