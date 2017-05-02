Россельхознадзор сообщил многочисленных нарушениях ветеринарного законодательства в ООО «Тимашевская рыбная компания"

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В соответствии с поручением прокуратуры Тимашевского района «О проверке исполнения законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, а также ценообразование на них» инспекторами Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея была проведена проверка в отношении ООО «Тимашевская рыбная компания.

В ходе проведения проверки в магазине «Океан» выявлены нарушения ветеринарного законодательства: установлен факт реализации продукции рыба замороженная, 27 наименований, согласно описи от 14.03.2017 общим весом 167 кг. 821 гр., поступившей без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением, ст. ст. 2.3, 15, 21 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993, п. п. 2, 3 Приложения 1 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589. Кроме того, установлено, что вышеуказанная рыба не имеет какой-либо маркировки, а именно: отсутствует наименование продукта, условия и сроки хранения.

Также было установлено, что продукция рыба замороженная, солёная, копчёная (в ассортименте) перевозится на торговые точки с базы (холодильников) ООО «Тимашевская рыбная компания» в конечные пункты реализации, без оформления ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ст. ст. 2.3, 15, 21 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993, п. п. 2, 3 Приложения 1 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589.

В ходе проверки установлено, что в помещении магазина влажная уборка не проводится, холодильное оборудование не подвергается мойке, что является нарушением: ст. 3 ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 7; п. 8; п. 53; п. 57 Технический регламент Таможенного союза «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.05.2009 № 743) согласно п.п. 13 постановления Правительства РФ от 09.03.2010 № 132 «Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством участником таможенного союза».

По выявленным нарушениям составлены протоколы в отношении ООО «Тимашевская рыбная компания» и его директора по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Общая сумма наложенного штрафа составила 123 тысячи рублей. Выдано предписание об устранении правонарушений.