Клирики Симбирской епархии освятили батальон новейших БМД

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В Ульяновске состоялась церемония передачи военнослужащим 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ новейшей боевой техники: батальонного комплекта современных БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации ФС РФ Франц Клинцевич, главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Козин, командир 31 ОДШБр Дмитрий Овчаров, личный состав и ветераны подразделения. Русскую Православную Церковь на церемонии представляли руководитель сектора ВДВ Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Симбирской епархии протоиерей Сергий Кичигин, штатный священник 31 гв. ОДШБр протоиерей Павел Путилкин и клирик храма святителя и чудотворца Николая иерей Павел Князькин.

Сразу после передачи боевой техники священнослужители совершили чин благословения воинского оружия и окропили новую технику святой водой.

Приветственные слова на плацу произнес командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

– Являясь передовым соединением, бригада первой в воздушно-десантных войсках перешла на стопроцентное комплектование военнослужащими по контракту и заслужила почетное право вхождения в состав воинского контингента КСОР ОДКБ по поддержанию мира и стабильности в регионах коллективной безопасности. Личный состав настойчиво совершенствует свою боевую выучку и воинское мастерство, освоение действий применения десанта в различных, в том числе экстремальных условиях, умело использует современное вооружение и военную технику. И сегодня вам, лучшим из лучших, достойным продолжателям славных боевых традиций ветеранов представлена большая честь и высокая ответственность одними из первых в воздушно-десантных войсках осваивать новую боевую машину, – заявил Андрей Сердюков.

По словам командующего ВДВ, в этом году ульяновской десантной бригаде будет поставлен ещё один комплект боевой техники.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил благодарность командованию за укрепление боевой мощи ульяновской штурмовой бригады.

– Сегодняшнее событие – наглядное подтверждение тех изменений, которые происходят в сфере обеспечения безопасности нашей страны. Мы гордимся тем, что у нас дислоцируется одно из лучших боевых соединений современной России. Оно стало настоящей школой жизни для ульяновских парней, воспитало их настоящими мужчинами и защитниками Родины. Для многих из них воинская служба стала профессией и делом всей жизни, – отметил Губернатор.

Глава региона заявил, что в ближайшее время по согласованию с Командующим будет принято распоряжение Правительства Ульяновской области о подготовке к празднованию 20-летия 31 ОДШБр. Запланирован комплекс мероприятий, в том числе направленных на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

В завершение торжественной части состоялось награждение личного состава.

Источник: Симбирская Митрополия