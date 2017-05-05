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Как пояснили в пресс-служба администрации города, перед коммунальными службами стоит задача высадить 1,2 миллиона цветов на площади более 10 тысяч квадратных метров.
Пятигорске зацвел цветочный календарь
Как пояснили в пресс-служба администрации города, перед коммунальными службами стоит задача высадить 1,2 миллиона цветов на площади более 10 тысяч квадратных метров.
"Цветочный календарь" вновь радует пятигорчан - www.stavropolye.tv
- Мы постараемся завершить цветочное оформление всего города в самые кратчайшие сроки - в течение полутора-двух месяцев, - сказал Валерий Кардаш. - Ассортимент цветочной рассады у нас очень большой. Мы используем свыше 40 видов и 80 сортов цветов.
На сегодняшний день зацвела одна из достопримечательностей города - "Цветочный календарь". Стоит отметить, что "Цветочный календарь" украшает город с пятидесятых горов прошлого века.