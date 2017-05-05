Пятигорске зацвел цветочный календарь

- Мы постараемся завершить цветочное оформление всего города в самые кратчайшие сроки - в течение полутора-двух месяцев, - сказал Валерий Кардаш. - Ассортимент цветочной рассады у нас очень большой. Мы используем свыше 40 видов и 80 сортов цветов.

На сегодняшний день зацвела одна из достопримечательностей города - "Цветочный календарь". Стоит отметить, что "Цветочный календарь" украшает город с пятидесятых горов прошлого века.