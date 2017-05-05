Милонов предложил приравнять оскорбление священнослужителей к экстремизму

/В России/

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит поправки в УК РФ, которые приравнивают к экстремизму необоснованную критику, а также публичные оскорбления в адрес лидеров российских религиозных течений.

"Несмотря на то, что наше государство является светским и никакая религия не может претендовать на государственную монополию, большинство наших соотечественников, без преувеличения, являются верующими людьми. Оскорбление главы религиозного течения — будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм — для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением. В некоторых случаях такое злонамеренное действие даже может спровоцировать гражданское неповиновение или беспорядки", — заявил Милонов.

Он считает, что целые народы, населяющие Российскую Федерацию, опираются прежде всего на религиозную общность, а уже потом на национальную принадлежность, сообщает РИА новости .

Источник: РИА новости