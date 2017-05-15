Новейший тральщик «Александр Обухов» прибыл в Балтийск

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В Балтийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония встречи морского тральщика «Александр Обухов». Экипаж минно-трального корабля успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации в соединении кораблей охраны водного района.

В декабре на борту тральщика «Александр Обухов», в г. Кронштадте прошел торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации. Его полотнище в руки командира корабля передал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королев.

Экипаж боевого корабля, сформирован на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров ВМФ, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. Были выполнены десятки артиллерийских стрельб и учебных минных постановок, отработаны задачи по учебному тралению. Во время испытаний экипаж корабля успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведен комплекс мероприятий по уничтожению плавающих и выборке донных и якорных мин.

В текущем году «Александр Обухов» в составе минно-тральных сил Балтийского флота примет участие в конкурсе на приз Главнокомандующего ВМФ по противоминному обеспечению и применению штатного вооружения.

В зимнем периоде обучения минно-тральные силы Балтийского флота успешно провели более 15 противоминных боевых упражнений, сдали 10 курсовых задач по предназначению.

В этом году минно-тральные корабли флота примут участие в учениях «Запад-2017».

Источник: Балтфлот