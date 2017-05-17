В Калининградской области обезвредили 49 боеприпасов времен войны

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Группы разминирования Балтийского флота в Калининградской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Группы разминирования соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота и морского инженерного полка флота за последние три дня по заявке из областного военкомата обезвредила 49 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны калибров от 40 до 203 мм, обнаруженных на территории Калининградской области.

Все взрывоопасные предметы вывезены на один из полигонов Балтийского флота для последующей утилизации.

С начала 2017 года флотские саперы реализовали более 130 заявок, обезвредили и уничтожили свыше 3 тыс. снарядов. Это, как правило, артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы уничтожаются в специально оборудованных местах на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области.

Источник: пресс-служба Балтийского флота