Бизнес-леди Волгограда приглашают на круглый стол

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Бизнес-форум «Деловой климат региона» состоится 26 мая в конференц-зале VolgaHall. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. В программе: награждение Благодарственными письмами и Почетными грамотами лучших предпринимателей региона, круглые столы.

О развитии женского предпринимательства расскажет Мария Щербаткина член Президиума «Опоры России», сопредседатель Комитета по развитию женского предпринимательства, заместитель руководителя дискуссионной площадки по развитию женского предпринимательства в рамках рабочей группы Евразийского женского форума. На мероприятии обсудят меры поддержки МСП в Волгоградской области и другие вопросы.

В круглом столе примут участие член Совета Федерации Татьяна Лебедева, представители власти, экспертного сообщества, предприниматели, представители СМИ. В течение всего форума будут работать выставочные экспозиции «Волгоградское качество», «Женское предпринимательство» и «Молодежное предпринимательство».