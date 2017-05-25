Лояльность Кузнецовой к ювенальной юстиции вызвала недоверие родительской общественности

/В России/

Так можно охарактеризовать выступление руководителя рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Ольги Летковой на заседании Совета, состоявшемся 27 апреля в Общественной палате.

Лидер родительского движения сообщила о том, что в связи с поручением Президента РФ Владимира Путина об анализе практики изъятия несовершеннолетних детей из семьи с точки зрения необоснованного отбирания детей и избыточного вмешательства в семью, рабочей группой был проведён общественный мониторинг случаев отбирания детей на основании многочисленных обращений, поступивших на горячую линию Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС), изучены механизмы, благодаря которым эта система работает в России, и предложены рекомендации по изменению сложившейся ситуации.

В частности, членами Общественного совета, входящими в состав группы, было предложено ограничить широкие полномочия органов опеки и попечительства по вмешательству в семью и отбиранию детей, изменить положения Федерального закона № 120, позволяющие помещать детей в приюты «на реабилитацию» без всякого решения суда и без веских оснований, только лишь потому, что родители нуждаются в социальной помощи.

Она также заявила, что статью 77 Семейного кодекса, устанавливающую возможность немедленного отбирания ребенка из семьи, лучше было бы вообще исключить. По её словам, «не ребенка нужно отнимать у родителей и сажать его в детскую тюрьму (приют), а нужно родителей привлекать к ответственности, если они реально представляют угрозу для жизни и здоровья детей. Нужна комплексная работа с семьей, а не система отбирания детей, которая нам навязывается с Запада». В этой связи она предложила вернуть в законодательство возможность принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, пересмотреть грантовую политику: оказывать государственную поддержку тем организациям, которые занимаются реальной помощью семьям, а не тем, которые выявляют «семейное неблагополучие» и применяют к таким семьям репрессивные меры. «Вектор государственной политики должен измениться» - пояснила эксперт.

Однако, как отметила Леткова, эти рекомендации не вошли в итоговый документ, на основании которого должен быть составлен доклад Президенту, несмотря на то, что накануне они были согласованы с другими группами и председателем Совета.

«Ювенальная юстиция – это очень серьезная, общественно-значимая, резонансная проблема. Президент дал такое поручение для того, чтобы ему доложили информацию и реально предложили меры, а не какие-то косметические средства, не способные изменить ситуацию по существу» - сказала эксперт.

Она также заявила, что это принципиальный вопрос. «От нашей с вами принципиальной позиции и от того, насколько будет принципиальной позиция Уполномоченного, будет зависеть, какая позиция будет доложена Президенту, какую позицию в итоге займет сам глава нашего государства и какие меры в отношении этого явления в нашей стране будут приняты» - сказала она.

Леткова также заявила, что, несмотря на неоднократные обращения к Кузнецовой, реальные родительские организации, которые знают ситуацию и могут указать случаи необоснованного отбирания детей из семей, не были включены в рабочие группы по мониторингу изъятия детей, созданные при Уполномоченных по правам ребенка в регионах. «В итоге эти группы, состоящие в основном из чиновников, проверяющих собственную работу, очень быстро отрапортовали, что никаких нарушений не было, что детей у нас просто так не отбирают» - сообщила она.

«На основании заявлений этих групп нельзя делать выводы о том, что масштабы проблемы не так велики. По нашим данным всё-таки проблема достаточно широка, серьёзна и конечно хотелось бы, чтобы Президенту она была доложена объективно» – заключила эксперт.

Источник: Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС)