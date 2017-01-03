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/Общество/

Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семьи

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В частности, Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью", - пояснили в пресс-службе.

Во время пресс-конференции 23 декабря одна из журналисток задала президенту вопрос по теме ювенальной юстиции. Она отметила, что проблема вмешательства в семью и возможного изъятия ребенка в случае подозрений на нарушение его прав требует дополнительного обсуждения.

Путин тогда сказал, что он также выступает против "перекошенных стандартов ювенальной юстиции" и пообещал еще раз вернуться к этому вопросу. "Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо",- заявил тогда президент.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / Общество

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