На Балтийский флот прибывают младшие специалисты из учебных частей

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Корабли и воинские части Балтийского флота пополнят более одной тысячи младших специалистов – выпускников учебных центров Минобороны России.

В Калининградскую область начинают прибывать выпускники учебных частей Министерства обороны Российской Федерации, которых распределили на Балтийский флот (БФ) после трехмесячного курса обучения. В основном, это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. Военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности, на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

Источник: пресс-служба Балтийского флота