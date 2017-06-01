Воспитанники «Сириуса» посетили подразделения МЧС в Сочи

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1 июня специалисты МЧС провели экскурсию по отделению барокомплекса Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центральному подразделению ЮРПСО для воспитанников образовательного центра «Сириус» - смены спортсменов молодежного хоккейного клуба «Витязь». Также детей познакомили с работой Центра управления в кризисных ситуациях по г. Сочи и техническим оснащением пожарной части №19.

В рамках встречи водолазные специалисты ЮРПСО МЧС продемонстрировали подросткам принцип работы стационарной и транспортабельной барокамер, необходимых для лечения водолазных заболеваний, возникающих при работе на глубине.

«Принцип работы барокамеры следующий: внутри нее создается пониженное или повышенное давление. Этим процессом руководит врач, водолазный специалист. При этом, всё, что происходит внутри барокамеры, выводится на внешние мониторы и у врачей есть возможность постоянно слышать и видеть человека внутри, разговаривать с ним, - рассказывает сотрудник отделения барокомплекса Денис Морозов. - Также барокамера незаменима перед проведением водолазных работ на больших глубинах. Здесь она выступает в роли тренажера, спасатели проводят в ней учебно-тренировочные спуски. Внутри нее можно находиться от нескольких часов до нескольких дней. Для этого она оборудована всем необходимым».

Помимо отделения барокомплекса, начальник Центрального подразделения ЮРПСО Геннадий Рябухин провел для детей экскурсию по водолазному спасательному фонду. «Акваланги, гидрокостюмы, маски, различные аварийно-спасательные инструменты, все это необходимо водолазам при проведении поисково-спасательных работ под водой», - комментирует Геннадий Александрович.

Также воспитанникам образовательного центра «Сириус» рассказали о работе Центра управления в кризисных ситуациях по г. Сочи. Ребят познакомили с компьютерными технологиями мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это и работа с космоснимками при расчете движения фронта лесного пожара, и мониторинг передвижения водных и воздушных судов.

В 19-ой пожарной части детям продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование, которые применяются при тушении пожаров в тоннелях, при ликвидации возгораний техногенного характера, а также для борьбы с огнем в горно-лесной местности. Подростки смогли на себе опробовать работу пожарного оборудования, облачившись в костюм огнеборца.

Подобные мероприятия спасатели и пожарные города Сочи проводят с подрастающим поколением регулярно. Детей не только знакомят с работой сотрудников МЧС, но и прививают им культуру безопасного поведения и здорового образа жизни.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России