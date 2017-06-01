Железнодорожные войска оказывают помощь населению Ставрополья, пострадавшему от наводнения

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Военнослужащие оказывают помощь в ликвидации последствий дождевого паводка в населенных пунктах Краснокумское и Солдато-Александроское Ставропольского края. К работам привлечены военнослужащие, военная и специальная техника железнодорожного соединения ЮВО, дислоцируемого в городе Георгиевске Ставропольского края.

Для оказания помощи населению решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова сформирована оперативная группа из состава железнодорожной бригады и трубопроводного батальона соединения материально-технического обеспечения ЮВО.

Личный состав антикризисной оперативной группы приступил к выполнению задач по мониторингу обстановки в пострадавших населенных пунктах региона.

Всего в войсках округа к выполнению задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков в постоянной готовности в 15 территориальных и отдельных местных гарнизонах содержатся 17 отрядов общей численностью около 9500 человек и более 1000 единиц военной и специальной техники.

Военные специалисты ЮВО способны выполнить проверку качества источников воды, очистку поселковых дорог, дворов, придомовых территорий, организовать временные переправы на реках в местах разрушенных мостов, оказать медицинскую помощь жителям пострадавших населенных пунктов, а также обеспечить доставку гуманитарных грузов, используя технику повышенной проходимости и авиацию.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа