Мельников: Мы сделаем из Крыма современную территорию

/В России/

Министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о том, как представлена Республика Крым на площадке. А также о том, что привезли с собой «увесистый» портфель предложений для инвесторов.

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу XXI-й Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

В эфире радио Sputnik Министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников сообщил, что привезли с собой на форум «крымчане».

«Крым воспринимается как солнце, море и курорты. Поэтому мы привезли достаточно большой пакет в сфере санаторно-курортного комплекса. У нас 11 санаториев, которые мы предлагаем для покупки. Это санатории, которые сегодня функционируют как бюджетные учреждения и которые мы предлагаем потенциальным инвесторам для покупки в рамках последующей приватизации. Есть 11 объектов, на которых мы ищем инвертора, чтобы вместе с ними проводить глубокую модернизацию санаторно-курортной базы. Почему так происходит. Мы находимся в состояние конкурентной борьбы со странами, которые предлагают досуг у моря: это Турция, Египет, Болгария. Если республика Крым не предложит новый туристический продукт, который будет отличаться от того что предлагаю эти страны, то республика и страна в целом потеряет», - считает министр.

Помимо санаторно-курортных комплексов, Андрей Мельников, рассказал, что еще может заинтересовать инвесторов.

«Вино, это тоже своя визитная карточка. Виноделие - это один из приоритетов в развитие Крыма, есть соответствующие программы субсидирования посадок винограда. Мы ищем новые ниши» - сказал Андрей Мельников.

Андрей Мельников рассказал об идее создавать судостроительные кластеры, что тоже заинтересовало инвесторов, и о других конкурентных преимуществах Крыма.

«Если мы вернемся к конкурентным преимуществам Крыма, одна из них это длинная береговая линия. Это не только пляжи, это возможность для выращивания аквакультуры. Это устрицы. Первый в мире вагон рефрижератор был построен для того чтобы поставлять устрицы к столу государя императора. Сейчас в Крыму происходит возрождение устричных хозяйств, идет активное строительство мидийных ферм. Это еще одно очень емкое направление развитие бизнеса в Крыму, мы видим к этому интерес» - сообщил Андрей Мельников.

Министр экономического развития республики Крым также рассказал о важности заявлять о республике Крым на международных площадках, выставках, форумах.

«Крым - это экономика, которая фактически создается с нуля. Масштаб экономики, регионального ВВП очень не большой это примерно 250 млрд рублей. Для того чтобы развить республику, порвать такую цепочку, которая связана с высокими дотациями, которые сейчас федеральный бюджет тратит на поддержание хозяйства на полуострове, заключается в привлечение инвестиций. Сейчас по программе свободной экономической зоны, через системы специальных «инвестсоглашений», мы уже видим, что сумма инвестиций по подписанным соглашениям сопоставима с валовым региональным продуктом, это больше чем 290 млрд рублей, которые инвесторы готовы вложить в крымскую экономику в ближайшие 2-3 года» - отметил Андрей Мельников.

Радио Sputnik