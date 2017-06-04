Эра цифровой экономики наступила

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В северной столице России продолжает работать XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ Директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил о создании дорожной карты по развитию цифровой экономики в России. Сообщает Радио Sputnik

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, продолжает свою работу. Форум продлится до 3 июня.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

В интервью радио Sputnik Директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко рассказал о дорожной карте цифровой экономики и что в нее входит.

«Мы разработали и представили дорожную карту по развитию цифровой экономики в России. Она достаточно объемна, определяет цели по разным направлениям и должна стать рабочим документом. После утверждения премьером и президентом станет документом, который будет говорить о конкретных мерах по развитию, стимулах и отдаче. Фактически, она должна позволить и выполнить задачи, которые обозначил президент в своем послании в декабре 2016 года.

Цифровая экономика – это другой способ мышления, про процессы, которые происходят в экономике. Это переход на другой уклад в экономике, когда цифровые данные становятся «новой нефтью». Они полностью меняют понятие добавленной стоимости, цепочку добавленной стоимости, меняют конкуренцию. У нас есть определенные сферы, в которых мы крайне успешны, есть достижения и мы можем предложить и своему и внешнему рынку большое количество продуктов и сервисов в области цифровой экономики. В России достаточно большой, развитый IT рынок, большое количество компаний создают свой высококонкурентный продукт. Все это вместе нужно увязать в единый механизм и заставить работать сообща во имя общих целей добиться тех грандиозных цифр, которые перед нами поставил президент» - сказал Василий Бровко.